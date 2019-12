Simone Muratore è uno tra i perni del centrocampo della Juventus Under 23, ma, negli ultimi tempi, ha sfruttato i tanti infortuni nella prima squadra di Maurizio Sarri per ottenere un paio di convocazioni importanti per il suo futuro. Il talento bianconero è nel mirino in particolare dell'Ascoli, secondo quanto riportato da TuttoAscoli, che lo vorrebbe per il prossimo mercato di gennaio. La Juventus, però, non ha intenzione di privarsene.