La Juventus ha le idee chiare per Nicolò Fagioli. Il classe 2001 ha trovato il gol con l’Under 23 nel pareggio di domenica scorsa contro il Lecco, sta sgomitando per emergere ed in Serie B ci sono alcuni club che pensano al bianconero, come Vicenza e Pescara. Ma, come riporta Seriebnews.com, la Juve vuole trattenere Fagioli fino al termine della stagione, consentendogli di terminare la stagione agli ordini di Zauli. Poi verranno tirare le somme, con la dirigenza della Juve che potrebbe pensare di promuoverlo in prima squadra, come accaduto a Frabotta e Portanova.