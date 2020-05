Mentre in Bundesliga oggi è stata ufficialmente fissata la data per la ripresa del campionato, in Italia ci sono ancora molti dubbi da sciogliere. Ieri il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato a margine dell'incontro tra Figc e comitato tecnico-scientifico: "Si è appena concluso l'incontro tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC per il protocollo per la ripresa del calcio degli allenamenti di squadra che dovrebbero riprendere il 18. So che è stato un incontro molto approfondito, con tante richieste dei medici e ora il CTS, su questa base, stenderà una valutazione che verrà inviata al Ministero della Salute e subito dopo resa noto al Ministero dello Sport e a tutti quanti".



Insomma, ci sarebbero sensazioni positive sulla prossima ripartenza degli allenamenti e successivamente del campionato. Anche se molti giocatori difficilmente riusciranno a concludere la quarantena di 14 giorni, obbligatoria dopo i soggiorni fuori dall'Italia. In casa Juve, ad esempio, il solo Cristiano Ronaldo potrà riprendere gli allenamenti intorno al 18 di maggio, mentre i brasiliani tornati oggi non potranno di certo rispettare la data di ripresa ufficiale. Un caos, reso ancora più complicato, dalla notizia di alcuni giocatori positivi alla Sampdoria e alla Fiorentina, con i club che comunque utilizzeranno il modello tedesco con l'isolamento dei casi positivi. Il campionato è fermo, ma in fondo al tunnel si vede la luce.