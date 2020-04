Tutti in albergo. E' questa, la base per la ripartenza. E cioè: serve un ritiro chiuso, almeno per il primo periodo di allenamento. Una sorta di preparazione estiva che ritorna, stavolta con esami medici più approfonditi da fare a tutto il gruppo. Le squadre che hanno la possibilità di avere un supporto logistico (sostanzialmente, camere da letto) all'interno del centro sportivo, non faranno altro che chiudersi dentro; chi non he ha uno a disposizione, dovrà cercarlo (adesso sono tutti chiusi) e procedere a sue spese con la sanificazione.



I TEST - Poi, i test: test molecolare rapido e test sierologico, anamnesi accurata, visita clinica, più esami strumentali e di idoneità sportiva, ma con esami ancora più approfonditi che ricalcheranno quelli consigliati dal protocollo della federazione medico-sportiva italiana.