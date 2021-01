Nello Spezia c'è un centrocampista che si sta mettendo in evidenza più degli altri. Si tratta di Tommaso Pobega, arrivato in bianconero in prestito dal Milan, e che nell'ultima giornata contro il Napoli ha segnato il terzo gol in campionato alla sua prima stagione in Serie A. Intervenuto a Radio Sportiva, il centrocampista classe '98 ha parlato del confronto con l'ex juventino Claudio Marchisio: "I paragoni li lascio fare agli altri, non ho mai avuto un modello di riferimento. Ci metterei la firma per fare una carriera importante come la sua".