Moreno Longo, allenatore del Torino, ha presentato la sfida contro il Parma. Gara speciale: inaugurerà la Serie A dopo lo stop per l'emergenza coronavirus.



LE PAROLE - "​Guardando la Coppa Italia mi è rivenuta in mente la partita giocata contro il Frosinone a Bologna a porte chiuse al Grande Torino l’anno scorso; fu effettivamente atipica, nel vuoto dello stadio una partita a tutti gli effetti diverse dalle altre. Il calcio io credo sia della gente, dei tifosi. A Torino lo sappiamo molto bene perché disponiamo di una tifoseria che ci dà un supporto importante, dispiace in una partita del genere non avere i tifosi al nostro fianco".