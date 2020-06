1









"La Lega garantisce il 90% del fatturato del mondo calcio, un gettito intorno al miliardo, eppure è un mondo che non ha una sua autonomia". A La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta ha chiarito uno dei motivi principali per cui, nelle ultime settimane, la Serie A si è sentita più sola. Il nuovo obiettivo della Lega è infatti quella di una carriera da solista: staccarsi dai vincoli federali e seguire l'esempio della Premier League. In meno di trent'anni d'attività, il massimo campionato inglese ha battuto ogni record: è il più seguito, il più sponsorizzato e finanziato dell'interno mondo. Con la Football Association, cioè la federazione inglese, gli interventi sono ridotti al minimo: resta un diritto di veto, ma c'è grande autonomia gestionale e regolamentare.