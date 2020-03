di Cristiano Corbo

Neanche la 'mask' l'ha messo a riparo, e scusate se iniziamo sdrammatizzando anche quando da ridere non ce n'è neanche per sbaglio. Paulo Dybala è stato trovato positivo al Coronavirus: nei giorni scorsi, dopo la notizia del contagio che ha coinvolto anche Daniele Rugani e la sua compagna, tutti i giocatori e qualche dipendente bianconero sono stati sottoposti a tampone. Tra questi, l'argentino e Matuidi sono risultati portato di Covid-19. Una mazzata, che internamente ha scosso, ma che all'esterno è stata gestita semplicemente benissimo.



SERENITA' - I volti non sono tirati. Non lo è stato quello di Rugani, che ha parlato a JTV e ha raccontato il decorso della malattia; si è visto meno, ma bene, quello di Matuidi: è apparso in una diretta di sua moglie Isabelle, sul divano e col cellulare in mano, una scena che di questi giorni è di una banalità e vicinanza incredibile. Non l'ha fatto soprattutto Paulo Dybala: insieme a Oriana, l'attaccante ha pubblicato una foto in cui sorride. E dalla ragazza è arrivato un messaggio: 'Sono stata male, ho avuto i sintomi e sono risultata positiva. Sono giovane e non è successo niente, ma voi che potete restate a casa'.



SPOT - L'ha detto con una convinzione tale da non lasciare alcun beneficio del dubbio sulla sua onestà intellettuale. L'ha detto perché ieri in Argentina si sono viste scene troppo 'italiane', con le code chilometriche in autostrada e le stazioni prese d'assalto. E' la paura e quella contagia tutti, vicini e lontani, mascherine o guanti. Ma la serenità fa la differenza, soprattutto dentro il terrore e il dolore. E allora, Dybala, con Matuidi e Rugani, diventano il miglior spot per tutti e non solo per la Juventus. Chi è fuggito, è fuggito. Chi è rimasto, sia preso da esempio. Ci sarà tempo per fare i conti: ora stiamo uniti. E a casa.