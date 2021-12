Sarà il modulo? Saranno gli avversari incontrati? Sarà una nuova consapevolezza? Comunque, sarà stato qualcosa. Perché la Juve ha cambiato passo e soprattutto ha iniziato a giocare. Con chiarezza. Con forza. Con ambizione.E provando a innescare gli inserimenti di chi viene dentro.No, nessuna nozione tattica: al centro del progetto c'è la voglia di andare a riprendersi tutto ciò che è venuto meno in questi mesi. L'aggressione sulle seconde palle, la conquista dei centimetri, la squadra che - compatta - avanza e indietreggia a seconda delle necessità. Oggi ha funzionato tutto e addirittura per la Juve è sembrato scontato, come fosse la naturalezza di una big contro una squadra in difficoltà.Ecco, la grande notizia, la più importante, è che anche a questa squadra può filare tutto liscio come l'olio. Anche se Morata se ne divora due. Anche se Dybala non è in serata di grazia e comunque sigla l'ultima e decisiva rete.Allegri ha comunque il tredicesimo attacco del campionato, la Juve ha tutto sommato 22 gol, gli stessi della Sampdoria di D'Aversa.Per vincere in scioltezza, serve oggettivamente fare e rifare. Per una volta, non c'è stato il disfare. Sono passi in avanti, comunque. E vanno presi per tali, senza esaltarsi o buttarsi giù, senza pretendere né concedere. Insomma: mezze misure. Però forti. Da un gol nel primo tempo e un altro nella ripresa. Così fan tutte le big. E la Juve, per una sera, riscopre la serenità della grande squadra, senza guardare la classifica.