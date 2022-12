L'eliminazione della Serbia dai Mondiali in Qatar è stata accolta con un certo interesse dalle parti della Continassa, dato che ora anche Filip Kostic e Dusan Vlahovic saranno nuovamente a disposizione di mister Allegri per la ripresa degli allenamenti. Ma la vittoria della Svizzera si è rivelata utile anche per un'altra situazione molto discussa in casa Juve negli ultimi mesi e porta al nome di Sergej. Già, perchè il centrocampista della Lazio è diventato l'oggetto dei desideri di Madama e la sua uscita anticipata dal Qatar potrebbe agevolare la trattativa tra SMS e i bianconeri.- Partiamo con ordine, lanon è mai stata intenzionata a versare la somma di 100 milioni richiesta da Lotito e la volontà sarebbe quella di prenderlo ad un pezzo notevolmente ridotto nella sessione estiva, contando sia sulla volontà del calciatore ma anche sulla scadenza del contratto con i biancocelesti fissata a giugno 2024. Va però considerato si il valore indiscutibile di Sergej, ma allo stesso tempo va tenuto conto del fatto che non ha mai avuto modo di misurarsi in Champions League, ne tantomento di farsi 'conoscere' nel palcoscenico delle migliori squadre del Mondiale. Questo, cercando di evitare il rischio più grande: quello di perderlo a zero. Ovviamente in casa Juve la priorità è quella di risolvere con la giustizia sportiva e se tutto andrà bene, allora si potrà sferrare l'assalto decisivo.