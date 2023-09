La Serbia di Dusane Filipsi è imposta per 3-1 ai danni della Lituania. Decisiva una tripletta di Mitrovic, bomber del Al-Hilal. Proprio aè subentrato Dusan Vlahovic al minuto 71. Per il bomber serbo della Juventus una ventina di minuti in campo, senza riuscire ad essere particolarmente efficace ed incisivo ma comunque una buona prova per mettere minuti nelle gambe. Diverso invece il discorso legato a Filip Kostic. Il giocatore della Juventus è rimasto in panchina per l'intera durata della gara.