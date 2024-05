La reazione di Thiago Motta ai gol del Bologna

I due volti di una notte che già aveva contorni piuttosto particolari per. Di fronte la, la squadra che lo avrebbe scelto per programmare il futuro, per ricostruire una squadra ora priva di Massimilianoalla guida. Ecco, proprio quell'Allegri che questa sera avrebbe preso parte con lui a un altrettanto curioso racconto tra presente e futuro, ma che da venerdì scorso non è più l'allenatore della Prima Squadra, come noto, e quindi se l'è evitato.La serata dell'italo-brasiliano, però, resta comunqueda, anche perché non accade spesso. Se saluteràlo farà dopo aver raggiunto la Champions League, dopo la festa del Dall'Ara, iniziata ben prima del fischio d'inizio e che proseguirà a lungo, e con una partita, comunque da ricordare.Per 71' il suoè stato semplicemente perfetto. Sempre corto, sempre alto, mai in difficoltà. I gol subito, le tante occasioni, ma più di tutto la sensazione di un dominio costante e di unaannichilita al suo cospetto. E, infatti, dopo 91 secondi è già avanti, dopo 11' ha raddoppiato e ad inizio ripresa ecco il tris. Dimostrazione assoluta di forza e di un percorso che racconta il volto migliore di un Bologna arrivato in Champions League non certo per caso. Bello da veder giocare e forte, come lo sono i suoi interpreti, Calafiori su tutti.Poi arrivano i cambi, poi arriva la rilassatezza di una squadra che stacca per pensare già alla festa pronta per il dopo partita. E tutto cambia. La miccia dell'orgoglio la riaccende Chiesa, poi i lampi e la qualità della Juventus fanno il resto. Alla fine è 3-3, con i bianconeri che sfiorano anche un ancor più clamoroso sorpasso, che però non arriva.Il Bologna si tiene anche il terzo posto, apre a una serata di festa.. Anzi. Sa che questi 20' sono nulla in confronto al percorso fatto, quello sì storico, indimenticabile, che sessant'anni dopo ha regalato un sogno a una città intera.