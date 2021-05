Alcuni pensieri di Stefano Agresti su Calciomercato.com: "La Juventus ha vinto la Coppa Italia con merito, l'Atalanta nel suo gran primo tempo non è riuscita a concretizzare e nella ripresa mi sono piaciuti tantissimo nella Juve due ragazzi: Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Su di loro la Juve deve costruire il suo futuro, non deve illudersi di aver cancellato i propri problemi ma giocatori come loro sono un'ottima base. Andrea Pirlo ha vinto due trofei ma che sono minori rispetto alle aspettative di una squadra come la Juve. Anche se dovesse arrivare tra le prime quattro la stagione bianconera non sarebbe sufficiente. Lo stesso Pirlo ne è consapevole, e penso che la Juve debba cambiare allenatore. Ha mandato via Allegri e Sarri da campioni d'Italia, penso sia da cambiare un Pirlo che non ha mai lottato con l'Inter per lo scudetto."