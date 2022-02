Paolo Bargiggia è intervenuto nel corso di 1 Football Club su 1 Station Radio. Nel corso dell'intervento il noto giornalista ha parlato anche della situazione attuale in classifica della Juventus. Bianconeri che attualmente distano otto punti dall'Inter capolista, che però ha una partita in meno. Queste le parole di Bargiggia: "Per la Champions penso che la Juve arrivi al quarto posto e forse anche un po’ più in alto, ma non penso, ad oggi, che possa vincere lo Scudetto. Dovrebbe vincerle tutte e gli altri dovrebbero rallentare tanto".