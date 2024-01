Nella serata di ieri il Milan si è aggiudicato il big match di San Siro contro la Roma, battendo i giallorossi per 3-1 grazie alle reti segnate da Adli, Giroud e Theo Hernandez. Al termine del match è stato proprio l'attaccante francese ad analizzare quanto accaduto in campo nel post partita rilasciato a DAZN, soffermandosi anche su quella che è la lotta scudetto."​Nove punti dal primo posto? Non facciamo la corsa su quelli davanti, dobbiamo concentrarci su di noi, passo dopo passo. Chi va piano va sano e va lontano. Speriamo che chi sta davanti sbagli qualcosa".