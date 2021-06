Il primo è stato allontanato dalla Juventus, l'altro ha deciso di lasciare l'Inter dopo aver vinto lo scudetto; e oggi non è escluso che Fabio Paratici e Antonio Conte possano ritrovarsi avversari all'estero dopo l'avventura in bianconero, o magari tornare a lavorare insieme proprio nella stessa squadra. A svelarlo è il giornalista di Sky Alessandro Alciato, che ai microfoni di Radio 24 ha raccontato: "Sono convinto che alla fine Conte troverà una panchina, magari sarà quella del Tottenham; e penso che anche Paratici ricomincerà a lavorare, e non si allontanerà molto da quella zona geografica".