John Elkann, presidente di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, si è recato mercoledì in visita al centro sportivo del club bianconero. Tanti i temi da affrontare, tra cui anche il futuro di Andrea Pirlo. Primo obiettivo: la Champions, perché in caso contrario le conseguenze sarebbero enormi anche dal punto di vista economico.



L'ultimo anno ha avuto già un impatto significativo sui conti tanto che la semestrale ha fatto segnare un pesante “rosso” di 113,7 milioni. Così, riporta il Corriere dello Sport, "sono sempre vivi i rumor sul possibile ingresso di un nuovo socio, un fondo di private equity. La palla andrà proprio a Elkann: toccherà a lui disegnare il domani della Juve. Spetterà all’azionista di maggioranza dare un segnale per far ripartire la macchina bianconera, ultimamente ingolfata, e dare vita ad un nuovo ciclo. Una data fondamentale è quella del 27 maggio, quando si svolgerà l’assemblea dei soci di Exor. Quel giorno potrebbe essere l’alba di una nuova era".