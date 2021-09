Le parole di Fabio Caserta, allenatore del Benevento, nel post partita contro il Napoli a Sky Sport: "Fa piacere fare 5 gol al Napoli, anche se è solo un’amichevole. Sono contento perchè ho ottenuto risposte importanti dai ragazzi e ho visto applicazione. Da domani penseremo solo al Lecce, ora dobbiamo stare con i piedi per terra. Il Napoli aveva in campo tanti giovani e questa sconfitta conta poco in vista della sfida con la Juve".