"Addio Simoni, signore del calcio: denunciò lo strapotere della Juve". Con queste parole, il quotidiano napoletano Il Mattino ha voluto commemorare sulla propria prima pagina la scomparsa di Gigi Simoni, ex allenatore anche dell'Inter che, contro i bianconeri, si è sportivamente scontrato nella sua esperienza nerazzurra.Anti-razzisti, forse. Anti-omofobi, anche. Ma certo, la Juve non rappresenta uno dei mali del mondo, per cui bisogna schierarsi contro e divenire famosi per ciò. Pertanto, ancora una volta, nel dibattito pubblico si è persa occasione per non strumentalizzare un fatto di cronaca e gettare ombre, ancora, sulla Juventus.Perché Gigiè stato tanto altro, per questo ha lasciato l'impronta nella memoria collettiva di chi segue il calcio. E' stato un allenatore che ha fatto la gavetta, che si è sudato, promozione dopo promozione, la possibilità di stare al vertice del calcio italiano.A stemperare gli animi, tra l'altro, ci ha provato anche Luciano Moggi, che ha rivelato su Twitter come sia stato lui stesso a consigliarlo a Moratti, per guidare l'Inter di Ronaldo. Insomma, almeno nel momento più delicato, forse sarebbe meglio evitare di utilizzare la polemica come principale mezzo di comunicazione, specialmente quanto questa stessa polemica vien presa per i capelli, esasperata fino a sembrare, appunto, sterile.