Filipe Gonçalves ha realizzato un sogno. Il giovane portiere, nato a Madeira, dal nulla è passato al tutto: era un ragazzo qualsiasi, scuola come tutti e campo al pomeriggio con i suoi compagni delle giovanili del Nacional. Non era neanche titolare, ricorda Tuttosport: eppure, per allenarsi, CR7 ha scelto lui. CHE REGALO - Ieri ne ha scritto A Bola e oggi la storia è sulle pagine di Tuttosport. Il club ha chiamato il secondo portiere della Primavera, che proprio ieri ha compiuto 18 anni. Dopo una seduta di tiri in porta, CR7 ha proposto a Filipe una scommessa: 'Cerchiamo di colpire la traversa'. In palio un semplice euro. Primo tiro e Cris la becca in pieno, Filipe non ce la fa. Alla fine, vince il portoghese più famoso: il portiere prende l'euro e lo paga, ricevendo il rifiuto di Ronaldo. Che alla fine, un regalo per il diciottesimo l'ha fatto. Eccome.