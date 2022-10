Scocciatura? Sì, ma non solo. Scocciatura per la Juventus l’Europa League lo è, inevitabilmente, perché i bianconeri non avevano certamente in testa di uscire dalla Champions ai gironi. Scocciatura per le trasferte al giovedì, per il turno in più da giocare, per le sfide di minor fascino e per il peso fisico-mentale di affrontare certe sfide senza incappare in figuracce, ma anche occasione. Di riscatto europeo, per la Juve e per Allegri, in una coppa che i bianconeri devono ancora conquistarsi nell'ultimo turno.. E, spiega Tuttosport, lo sarebbe soprattutto per quei giovani che stanno dimostrando di poter essere il futuro bianconero, da Miretti a Iling-Junior : l’Europa League sarebbe un’ottima scuola per prepararsi a tornare sul palcoscenico più prestigioso. Darebbe comunque un valore importante e una spinta al rilancio sul piano internazionale, ovviamente se vinta. Ma c'è ancora un altro aspetto in grado di renderla occasione...L’eliminazione dalla Champions League nella fase a gironi ha di fatto tolto 30 milioni di euro alla Juventus, incidendo anche sul bilancio della Juventus. Il mancato accesso agli ottavi valeva un premio da 9,6 milioni di euro, a cui aggiungere i proventi di ranking e market pool, più l’incasso della partita in casa e i premi vittoria, per un totale di 30 milioni complessivi. E poi ancora: 10,6 per i quarti, e così via. Una cifra quella riferita agli ottavi che con l’Europa League potrebbe eguagliare solo trionfando nella finale del 31 maggio a Budapest. Come riporta Tuttosport, "la qualificazione agli ottavi garantisce 1,2 milioni, quella ai quarti 1,8, quella alle semifinali 2,8, quella alla finale 4,6 e infine la vittoria 4 milioni, per un totale di 14,4 milioni. A questi vanno aggiunti ranking e market pool, molto più bassi rispetto alla Champions ma in grado, assieme agli incassi delle quattro partite casalinghe necessarie a raggiungere la finale, di far lievitare la cifra proprio attorno ai 25 milioni".