Sarebbe bello se il nuovo corso, così come viene rimarcato oggi, riuscisse a collegarsi al vecchio corso Marotta. Copiarlo no, ripeterlo nemmeno perché i calchi nella storia, nel tempo, sono impossibili.Ma in una cosa, almeno, la lezione di Marotta dovrebbe essere esemplare: i piedi per terra. Non a caso la strategia comunicativa della Juventus, avvallata dallo stesso Arrivabene già “multinazionale”, è stata fin dal suo arrivo in bianconero quella di presentarsi all’ insegna dell’ordine e procedere dietro le quinte verso un cambiamento di rotta, forse non lontano da una linea di marottiano realismo.Un atteggiamento, un modo d’essere, un’impostazione generale che vada in senso opposto a quanto visto negli ultimi 3 anni.Sì, Arrivabene sembrerebbe essere uno di quei procuratori che l’imperatore romano mandava a governare i territori lontani e difficili., prima di tutto non strettamente sportivo. Non è stato mandato lì per vincere il decimo scudetto o la prossima Champions, bensì per ridare ordine a una provincia che cominciava a comportarsi da regno separato, con un sovrano e alcuni sudditi troppo dediti all’ avventura, inclini a dimenticarsi che erano, a loro volta, dipendenti.Il Procuratore Augusti Arrivabene è, in sintesi, il tutore die di quei “ragazzi” scapestrati che credevano, una volta liberati dai lacci di Marotta, di avere il mondo in mano. Invece quel mondo ha cominciato a rotolare fuori dal loro controllo, facendosi beffe d’un decisionismo last minute.Tutto questo, forse sarebbe potuto rimanere (come succede nel mondo del calcio e non solo) nascosto sotto il tappeto, in presenza di risultati. Ma in assenza di quest’ultimi i bluff o le scommesse, alla fine sono state viste da qualcuno.E’ probabile che la goccia capace di far traboccare il vaso d’una gestione allegra e corsara, senza più il pavido vecchio, intento a frenarla (Marotta) sia stata la questione delle plusvalenze e dei parametri zero, frutto d’una bulimia troppo avida e inconcludente. Ma c’è di più. Ovvero la strategia, la programmazione sovvertite dal rischio, dall’avventura e talvolta dall’improvvisazione creativa.E poi i parametri zero a stipendi esorbitanti per accertati “campioni” della panchina o dell’ infermeria; la furbata tecnica di scambiare due giocatori che s’incontravano nel medesimo punto grigio (per ragioni diverse: uno in discesa, l’altro mai davvero decollato) della mediocrità. Ovvero Pjanic e ArthurOra, Qualcuno ha chiesto a Arrivabene, non i trofei, la gloria, lo scudetto, le coppe…ma il ritorno a un sistema controllabile.