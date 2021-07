Nella nuova Juventus che si radunerà a Torino tra dieci giorni ci sarà ancheIl difensore classe '94 è tornato in bianconero dopo una stagione in prestito divisa a metà tra Rennes e Cagliari; il suo futuro è tutto in bilico, ma non è escluso che possa rimanere a disposizione di Massimiliano Allegri che lo conosce bene per averlo avuto nella prima gestione.- "Sono un giocatore della Juve, ho ancora tre anni di contratto" ha detto il giocatore che ha un ingaggio netto di 3 milioni di euro più bonus. Lui vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per rimanere e trovare spazio dietro a Bonucci, Chiellini e De Ligt,. Troppi.- In un mercato nel quale c'è poca liquidità ed è complicato anche vendere, una delle idee della società è quella di. E Dragusin? Lui potrebbe essere inserito nell'affare-Locatelli col Sassuolo: è il primo nome tra le richieste dell'ad neroverde Carnevali, ma i club devono trovare un accordo sulla formula e sulla valutazione del difensore romeno. Il mercato entra nel vivo, tra entrate e uscite la Juve cambierà qualcosa in difesa.