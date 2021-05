Al primo anno in Serie A, l'esterno marocchino Achraf Hakimi è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell'Inter: esterno destro di Conte, mai in discussione e spesso decisivo tra gol e assist. A pochi giorni dalla vittoria del campionato il suo agente Alejandro Camano ha parlato ai microfoni di TZ: "Non mi sorprenderebbe se lo volesse il Bayern Monaco, uno dei migliori club al mondo. Se cercando qualcuno, devono trovae il miglior giocatore della posizione in cui hanno bisogno. E Achraf è il migliore al mondo nel suo ruolo".