Non è certo uno dei migliori inizi di stagione per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United ha giocato le prime quattro partite di Premier (le ultime due le ha saltate per un problema alla caviglia) ma nessuna ai suoi livelli. Solskjaer dice che è feliceallo United ma secondo Tuttosport il giocatore vuole andare via. E la Juventus è lì alla finestra - ormai da tempo - ad attendere gli sviluppi per poi far partire l'affondo decisivo che può riportare il centrocampista in bianconero.



LA PROVOCAZIONE DI RAIOLA - Il contratto scade nel 2021, ma i Red Devils stanno trattando il rinnovo per un'altra stagione. Il club vuole blindarlo, il suo agente Mino Raiola spara alto: 34 milioni a stagione per firmare il prolungamento". Una provocazione, probabilmente. Con il club che potrebbe anche pensare alla cessione del giocatore in caso di esonero di Solskjaer.



CONCORRENZA - Perché dietro c'è la Juventus ma anche il Real Madrid. Il giocatore è un pallino di Zidane che per tutta l'estate ha chiesto alla dirigenza di portarlo in Spagna. Obiettivo fallito e rapporti più complicati di prima tra il presidente Perez e l'allenatore delle Merengues. Ecco perché, nelle ultime settimane, il Real sta virando su Christian Eriksen del Tottenham - altro giocatore che piace alla Juve - che è sempre stato l'obiettivo numero uno della società. Il Manchster vuole blindare Pogba ma il francese vuole andare via, la Juventus segue la situazione da diretta interessata.