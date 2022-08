. Sì, dopo diversi consulti, ultimo quello di ieri a Lione, il centrocampista francese ha preso la decisione di non operare il menisco laterale del ginocchio destro. Adesso, per lui, terapia conservativa e ritorno in campo pronosticato dopo 5 settimane di terapia conservativa.. Sui social il tifo bianconero si è diviso tra chi comprende la scelta del calciatore e chi pensa che, così, Pogba abbia messo gli interessi della Francia davanti a quelli della Juventus.