Che confusione, sarà perché... ingaggiamo. Allenatori.Ecco il commento di Stefano Discreti su Calciomercato.com a proposito delle scelte della Juventus per la propria panchina nei due anni appena trascorsi. Posto infatti che si sapeva già da mesi che Maurizio Sarri se ne sarebbe andato a fine stagione, pur scudettato, perché la Juventus non ha pensato a un sostituto dal pedigree più folto di Andrea Pirlo?"Nel momento in cui la Juventus e Sarri hanno capito di essere totalmente incompatibili la dirigenza bianconera aveva ancora sotto contratto, pagato per fare lo spettatore fino all’ultimo giorno della scadenza, Massimiliano Allegri. Possibile che a nessuno in società sia venuto in mente di ammettere un mea culpa immediato invece di andare poi a mettere una toppa anche peggiore del buco, creando solo ulteriore confusione? Possibile che sia stato necessario sprecare un anno e poi un altro anno ancora prima di andare a reingaggiare Allegri, pagato per un anno per starsene a casa, “bruciando” nel frattempo il possibile talento di Pirlo nell’anno in cui è toccato a Sarri starsene a casa lautamente pagato dalla Juventus? Questa sequenza di ribaltoni sulla panchina bianconera, con decisioni davvero incomprensibili dall’esterno, spiega il perché del ridimensionamento della squadra juventina degli ultimi 3 anni".