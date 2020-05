2









Arkadiusz Milik può lasciare il Napoli, senza lasciare l'Italia. Anzi, è proprio una nuova avventura in Serie Ad attrarre il polacco, che sembra desideroso di vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riferito dal portale polacco sport.onet.pl, il centravanti azzuro è lontano dal rinnovo con il Napoli e vorrebbe cambiare aria per ritrovare Maurizio Sarri, in quel di Torino. E' la sua scelta, quella preferita per il futuro, che batte anche l'idea di andare all'estero. Chelsea e Tottenham restano alla finestra e avrebbero già presentato un'offerta al calciatore.