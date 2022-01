"​L’unica cifra in evidenza sono i 67 milioni che fanno un po’ da spartiacque con la montagna di bonus che in genere accompagnano operazioni così rilevanti". Così scrive la Gazzetta, che racconta le cifre (sommarie) del colpo Vlahovic. E aggiunge: "Il tetto addirittura appare posto a quota 75, guarda caso la clausola con cui Erling Haaland a luglio si può liberare dal Borussia Dortmund. Non è un mistero che i bianconeri sulle prime avessero pensato proprio al norvegese, ma il paziente corteggiamento al bomber serbo riempie ugualmente di soddisfazione il mondo bianconero".