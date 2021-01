La Juventus non è interessata al Papu Gomez. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale i bianconeri puntano forte su Dejan Kulusevski al quale vogliono concedere più spazio nella seconda parte di stagione, e non hanno nei piani di fare un tentativo per Gomez a gennaio. Nessun contatto con Gomez quindi, ma neanche con l'Atalanta, nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di un possibile scambio con Bernardeschi quello che filtra è che al momento questa ipotesi non è nemmeno un'idea in casa bianconera, che ha altri progetti per il mercato.