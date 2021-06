Alex Sandro non si tocca. O quasi. La Juventus non ha nessuna intenzione di cedere il brasiliano attualmente impegnato in Coppa America con il Brasile e valuterà un eventuale addio soltanto di fronte a un'offerta da almeno 25 milioni di euro. Piuttosto, la priorità dei bianconeri è quella di trovare un alternativa al giocatore, che nella scorsa stagione ha dovuto fare gli straordinari con il solo Frabotta come vice ma non convinceva molto Pirlo.