Oltre all'esplosione di Chiesa, al recupero di Dybala e all'incognita Ronaldo, lì davanti Allegri è pronto a rilanciare un altro giocatore. In queste ultime settimaneè rimasto fuori dai radar perché uscito presto dall'Europeo con la Svezia dopodiché si è goduto le sue vacanze. Presto tornerà anche lui a Torino per iniziare la seconda stagione in bianconero: prima le visite mediche poi i primi allenamenti con Allegri, pronto a metterlo al centro del progetto futuro della Juve.- Dopo un anno di rodaggio infatti per Kulusevski potrebbe essere la stagione della svolta. Classe 2000 e solo una stagione alle spalle, con la maglia del Parma, prima dell'arrivo alla Juve;. Inoltre non è stato mai schierato nel suo ruolo ideale da esterno destro d'attacco: Kulu è stato preso prima dell'arrivo di Pirlo che giocava con l'attacco a due adattando lo svedese o da esterno di fascia o da seconda punta in mancanza di alternative lì davanti.- Con Allegri sarà tutta un'altra musica: Max è pronto a valorizzare il talento dello svedese che forse all'inizio potrebbe partire dietro nelle gerarchie con Chiesa, Dybala e Ronaldo nel tridente titolare. La Juve però ha tre competizioni e. Kulusevski infatti è uno dei tre giovani incedibili per il club e qualche mese fa erano già stati respinti dei timidi interessamenti dalla Premier League; Dejan è intoccabile al pari di De Ligt e Chiesa: tre nomi sui quali fondare la Juve del domani, partendo dal presente.