Nelle ultime settimane, in Inghilterra avevano accostato il nome di Harry Kane alla Juventus. In estate l'attaccante inglese potrebbe lasciare il Tottenham e la Juventus è alla ricerca di una punta. La dirigenza bianconera però deve fare anche i conti con l'aspetto economico, soprattutto in un periodo come questo sempre più povero di liquidità e nel quale per chiudere una trattativa serve inventiva e fantasia. Per questo, i bianconeri si tirano indietro per Kane: secondo il Daily Mail la richiesta del Tottenham è di 173 milioni di euro, una cifra decisamente fuori dalla portata della Juve.