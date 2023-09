Nella serata di ieri la notizia: la Cassazione ha deciso per lo spostamento del processo da Torino a. In realtà, quello che i legali del club chiedevano era lo spostamento a Milano, sede della Borsa. Una decisione, come racconta Repubblica, inattesa. In fase di dibattimento, infatti, la querelle era tra il capoluogo piemontese e quello lombardo.Roma è la sede della Conmputer Share, società che ha l’autorizzazione della Borsa per diffondere i comunicati destinati agli azionisti. Come riporta sempre Repubblica: “Tutto ruotava intorno al comunicato diffuso dalla Juventus, il 20 settembre 2020, che rendeva nota l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2019. Per gli investigatori il documento rappresentava dati falsi: conti artefatti che prospettavano performance societarie distorte rispetto ai reali risultati, manipolando così il mercato azionario. Per i pm il reato si sarebbe consumato nel momento stesso in cui una dipendente della Juventus aveva caricato l’avviso sul sistema informatico “1Info”, ovvero la piattaforma informatica utilizzata da ComputerShare e autorizzata da Borsa Italiana. Per quell’operazione erano stati impiegati pochi secondi. Ne erano bastati 34 per diffondere il comunicato agli azionisti. Dunque, per i magistrati, invio e diffusione del comunicato coincidevano, con un’azione “irreversibile” e “immodificabile”. L’altro aspetto era che la condotta illecita dovesse essere attribuibile a un soggetto fisico, e quindi alla società Juventus e non a un’entità virtuale come la piattaforma informatica”.– Adesso, sul calendario è fissata la data del 26 ottobre. Quel giorno, il Gup Marco Picco dichiarerà la propria “incompetenza” e ordinerà che gli atti vengano trasmessi a Roma.– Con la trasmissione degli atti a Roma si ripartirà dalle indagini preliminari, un deciso passo indietro dell’accusa.