L'avvocato Giuseppe La Scala, presidente dei Piccoli Azionisti del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo svelando: "Lo spettacolo non è stato i migliori, questo non è un buon momento per il Milan, ma questo non vuol dire che non si troverà il modo per uscire. Non so se è meglio chiedere la testa di Giampaolo, sicuramente le dichiarazioni di Giampaolo non sono in grado di spiegare fino in fondo le ragioni dell'andamento negativo della squadra in campionato".



ALLEGRI - "La scelta di Gianpaolo io l'ho avallata, ma se dovesse saltare io credo che al Milan adesso pensano ad Allegri, che costa meno di Spalletti".