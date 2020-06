Paola Saulino, nota showgirl erotica e gran tifosa napoletana, ha risposto a La Zanzara dei suoi festeggiamenti sopra le righe dopo la vittoria in Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Cristiano Ronaldo c'ha da fare o bu***... devo dire una cosa, è una parola che ha nominato anche il mio mister: il tifo è identitario, appartenenza alla terra, al tuo dna. Dunque, un'esternazione da tifoso dev'essere relegata nella tifoseria! Se vince la Champions? A me piacerebbe fare qualcosa d'istituzionale: vorrei fare uno spogliarello al San Paolo. Se passano col Barcellona in Champions? Addirittura per il passaggio del turno... allora se facciamo lo spogliarello, poi per la vittoria in Champions devo fare i pom***i a volontà! Iniziamo dagli spogliatoi, vado con delle adepte. La vittoria si celebra in collettività".



