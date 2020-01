Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Sampdoria avrebbe individuato in Rugani un possibile rinforzo per il mese di gennaio. La squadra allenata da Ranieri ha fatto un nuovo tentativo per Tonelli, in uscita dal Napoli, ma sogna il centrale della Juventus che ha seriamente bisogno di giocare per tentare un disperato recupero in ottica Nazionale per Euro2020.



CONTATTI - Contatti tra i club in giornata, mentre il Milan e il Francoforte hanno fatto soltanto sondaggi con la Juventus. La Sampdoria spera di poter avere il placet del giocatore: una volta ottenuto il suo sì, potrà sedersi al tavolo delle trattative con la squadra bianconera. Che pensa anche alla cessione in prestito per soli sei mesi...