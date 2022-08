Il motivetto è questo: laè capace di fare 4 gol alla, e laneanche uno. I commenti sprecano, sui social. E i tifosi sono ancora più delusi, se si somma anche la bella prestazione con la Roma che però ha portato soltanto un punto.Ecco, non è stata una domenica da ricordare, questa, per i tifosi della Juve. Non lo è stata perché a rovinare tutto ci ha pensato ancora una volta la Sampdoria, metaforicamente (neanche tanto) schiacciata da una Salernitana in grado di mettere in difficoltà Giampaolo dal primo all'ultimo minuto. Lo stesso allenatore ha raccontato come non ci possa essere una reale spiegazione. Per i supporters bianconeri, in ottica Juve, qualche indizio è arrivato dal non-gioco degli uomini di Allegri.