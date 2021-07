La Juventus si è inserita per la corsa a, il gioiellino classe 2000 della Sampdoria che ha incantato tutti all'Europeo e sul quale ci sono anche Milan, Roma e club stranieri. Secondo quanto racconta La Repubblica il presidente Ferrero ha le idee chiare sul futuro del giocatore: valuterà offerte solo cash a partire da 30 milioni in su; niente contropartite per abbassare il prezzo, quindi. La società blucerchiata vorrebbe venderlo in Premier League da dove potrebbero arrivare le offerte migliori, con Liverpool ed Everton in prima fila.