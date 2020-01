Se la Sampdoria cerca un difensore non lo troverà alla Juventus. Tra le idee dei blucerchiati c'era Daniele Rugani, che con Sarri ha totalizzato appena 3 presenze tra campionato e Champions. Nel pre partita di ieri Fabio Paratici ha fatto intendere che il difensore non lascerà Torino, a maggior ragione dopo l'infortunio a legamento di Demiral. Per la Samp quindi è un'idea da abbandonare, ma sarebbe stata comunque complicata perché la Juve chiedeva almeno 20 milioni tra prestito e riscatto - cifra fuori budget per i blucerchiati - e l'ingaggio di Rugani è ben oltre il tetto previsto dal presidente Ferrero.