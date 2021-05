La Sampdoria sta preparando il mercato in uscita, con gli occhi della Juventus già puntati su un gioiellino blucerchiato: secondo La Gazzetta dello Sport il presidente Ferrero vuole incassare 40 milioni di euro dalle cessioni, con richieste già arrivate per Audero, Colley, Thorsby e Damsgaard. E proprio quest'ultimo piace molto ai bianconeri, che da parte loro però non hanno ancora mai avanzato una proposta ufficiale.