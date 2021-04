Da qualche mese la Juventus sta studiando Mikkel Damsgaard, il talento danese messo in vetrina dalla Sampdoria che a 20 anni ha già attirato l'attenzione dei top club. Ranieri lo alterna a Jankto sulla fascia sinistra, i blucerchiati vorrebbero tenerlo a Genova ancora per un'altra stagione per far salire il prezzo e poi venderlo nell'estate 2022, a meno che la Juve, o il Tottenham, che secondo Tuttosport è l'altro club fortemente interessato, si presentino con un'offerta dai 20/25 milioni in su.