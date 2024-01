Laaveva già deciso di tenere a Torino il centrocampista originario di Aosta HansTuttavia, stando a quanto accade nelle ultime ore la Salernitana avrebbe chiesto nuovamente il prestito di Hans ricevendo però un no dalla Juventus che al momento sembra non aver intenzione di privarsi di Nicolussi in questa sessione di calciomercato. Il giocatore aveva già giocato in prestito alla Salernitana nella passata stagione, ma al momento la Vecchia Signora vuole trattenerlo agli ordini di Max Allegri, che a centrocampo al momento può contare su pochi giocatori.