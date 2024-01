Salernitana-Juve, Milan a DAZN

Maurizio, dirigente della Salernitana, parla così a DAZN dopo il ko con la Juventus."Siamo soddisfatti per quello che ha rappresentato la squadra oggi, Inzaghi interpreta lo spirito della squadra. Molto arrabbiato per episodi dubbi. L'espulsione di Maggiore: c'era evidente fallo prima. C'era espulsione di Gatti, anche. Anche il pubblico è mortificato. Questo senza togliere nulla alla Juve, a cui vanno i nostri complimenti. Domani inizieremo a chiedere spiegazioni ai tavoli giusti. Il fallo prima di Maggiore? Sì, su Simy".: "Preso il fermo immagine sembra un'espulsione, ma Rocchi ci ha già spiegato un episodio simile. Ci aveva detto che la decisione corretta avrebbe dovuto essere giallo e punizione. I precedenti aiutano anche qui, ad aiutare gli arbitri a non sbagliare di nuovo"."Grazie della spiegazione, ma l'arbitraggio per noi è stato un po' viziato da alcuni episodi. Dobbiamo far sbollire un po' la rabbia, domani c'è assemblea di lega, inizieremo a puntare un po' i piedi..."