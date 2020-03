Ignazio La Russa, vice presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sportitalia la decisione di rinviare a data da destinarsi la sfida scudetto tra i nerazzurri e la Juve: "Secondo gli esperti la Juve era nel periodo peggiore, l’Inter aveva fatto riposare tutti contro il Ludgorets. Giocando il lunedì avrebbe avuto dopo due giorni la partita decisiva in Coppa Italia. Ciò che appare è che sia stata utilizzata l’emergenza Coronavirus per favorire le altre a danno dell’Inter, altrimenti il presidente nerazzurro non si sarebbe arrabbiato così tanto. Tutti gli anni quando c’è un problema per la Juve succede sempre qualcosa”