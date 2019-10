Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande#InterJuve #Inter — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) October 7, 2019

Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, ha trovato la sua particolare morale dalla partita persa dall'Inter ieri sera contro la Juventus. Un messaggio che, comunicato via Twitter, lascia perplessi per la sua natura, ma che non nasconde una sottile critica alla società per la cessione di Mauro Icardi in favore dell'acquisto di Romelu Lukaku. L'ex Ministro della Difesa gioca sulle parole e sui luoghi comuni per esprimere il proprio rimpianto.