Iuliano, Ronaldo e... La Russa. Sì, proprio il senatore della Repubblica Italiana. A FCInter1908, l'onorevole ha riportato l'episodio vissuto sugli spalti, proprio durante quel match, esattamente nell'istante in cui Inter-Juve collezionava un'altra piccola, grande storia: "E’ ovviamente una partita particolare e nel mio caso coincide con alcuni episodi non proprio piacevoli. L’ultima volta che sono stato a Torino fu il 26 aprile del 1998 al Delle Alpi con in campo l’Inter di Simoni, quando ci rubarono letteralmente il risultato. Ricordo che ero seduto vicino a Flavio Briatore, grande juventino, che aveva ricevuto dei biglietti dagli allora dirigenti Moggi, Giraudo e Bettega. Io urlai in tribuna d’onore il mio sdegno di fronte a quell’obbrobrio e loro ebbero qualcosa da ridire. Allora a quel punto dissi loro: ‘Non mi invitate più’. Non sono più tornato a Torino, nemmeno nel nuovo stadio, che mi dicono essere molto bello. Il mio ricordo personale di questa partita, dunque, è legato a un furto a danno dell’Inter".