Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, grande tifoso dell’Inter, dice la sua, a Radio Marte, sull’attacco dei nerazzurri: “Cavani può andare bene al posto di Sanchez oppure al posto di Esposito, non credo si possa vendere Lautaro e sostituirlo con un giocatore di 33 anni. Se Lautaro dovesse andare al Barcellona, servirebbe un’altra punta di primissimo livello che faccia coppia con Lukaku e lo stesso Cavani. Avevamo già digerito l’addio di Icardi, è stata un’occasione mancata. Conte e Marotta sono incolpevoli, c’è stata un’incompatibilità tra Icardi e il precedente allenatore. Poi è stato mal digerito dall’ambiente calcio la figura di Wanda Nara che è l’agente di Icardi: se fosse stato un uomo il procuratore di Mauro, nessuno avrebbe detto nulla. Wanda Nara non ha fatto più degli altri, quindi mi rimane l’amaro in bocca, ma l’addio era già segnato”.