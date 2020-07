Intervenendo all'emittente napoletana Radio Punto Nuovo Ignazio La Russa ha voluto punzecchiare la Juventus partendo dalle polemiche di Antonio Conte: "Sì è vero che in Lega c'è un problema perché il calendario è spaventoso, ma c'è un'altra regola d'oro non scritta. Ogni volta che la Juve sente il rumore dei nemici, arriva l'aiutino. L'arbitraggio di ieri in Roma-Inter (proteste nerazzurre per il primo gol romanista, ndr) è stato un'ulteriore conferma. D'altronde, anche voi a Napoli ne sapete qualcosa...".