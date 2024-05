Rosa Juventus 2023/2024

Portieri

La stagione 2024/2025 deve ancora passare dal via, ma lasta già programmando il futuro. Primo dubbio: sarà cono senza? Nei prossimi giorni capiremo e sapremo.Intanto, di seguito andiamo a scoprire la rosa a disposizione del tecnico bianconero per affrontare gli impegni in

1. Wojciech Szczesny

23. Carlo Pinsoglio

36. Mattia Perin

Difensori

2. Mattia De Sciglio

3. Gleison Bremer

4. Federico Gatti

27 Andrea Cambiaso

33. Tiago Djalò

Centrocampisti

5. Manuel Locatelli

10. Paul Pogba (sospeso a tempo indeterminato dal Tribunale Nazionale Antidoping)

11. Filip Kostic

16. Weston McKennie

20. Fabio Miretti

21. Nicolò Fagioli

22. Timothy Weah

41. Hans Nicolussi Caviglia

47. Joseph Ngonge



Attaccanti

7. Federico Chiesa

9. Dusan Vlahovic

14. Arkadiusz Milik

15. Kenan Yildiz

17. Samuel Iling-Junior

18. Moise Kean





Rosa Juventus 2024/2025: i giocatori ceduti in prestito

Al momento, non sono stati ancora definiti i prestiti e i rientri dal prestito.